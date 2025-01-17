شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن ضم على فوزى من إنبى لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن إتمام التعاقد مع علي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

كما أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وتألق لاعب الوسط المهاجم محمد هلال بقميص نادي ليرس البلجيكي ووادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف فريق البنك الأهلي ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر للناشئين والشباب.