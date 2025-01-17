شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: سنلعب من أجل الصدارة وفخور بتواجدنا بين افضل 8 أندية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها اللقاء الأخير في دور المجموعات، ورغم تحقيق الفريق للهدف الأولي وهو التأهل لربع النهائي ولكن تبقى المباراة مهمة ولابد من تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار بذات القوة.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه رغم التأهل يبقى الفوز مهما لنادي بيراميدز، لأن هناك احتمالات ما تزال قائمة للتواجد في صدارة المجموعة، وهو ما سيلعب عليه وبالتالي الفوز غاية في الأهمية، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التأهل، وشيء رائع أن فريق حديث العهد مثل بيراميدز يكون بين أفضل ثمانية أندية في قارة أفريقيا، وهو أمر يدعو للفخر الشديد، ويجعله فخورا بلاعبيه.

المدير الفني أكد أن فريق دجوليبا رغم خروجه من البطولة يبقى فريقا قويا يمتلك لاعبين شباب صغار السن وهو فريق يجب احترامه، وبيراميدز سيلعب باحترام شديد وهدفه الفوز ولا بديل غيره، ولم لا يكون في صدارة المجموعة.

المدرب أكد أن الفريق جاهز تماما، وسيتم اختيار التشكيل المناسب في ضوء الغيابات واللاعبين المتاحين، خاصة وأن بيراميدز تنتظره مباريات قوية خلال ما تبقى من الشهر الجاري في الدوري المصري ومن الجيد التعامل مع الأمور بأفضل شكل ممكن.