شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة عبد الله السعيد إجهاد فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة أن عبد الله السعيد يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وفقاً للفحص الذي خضع له اللاعب عقب مباراة حرس الحدود.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.