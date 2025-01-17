شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراتى إنبى مع المعادى وبالم هيلز والمصرى بالكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة إنبى مع المعادى وبالم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق إنبى رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دورى الكرة النسائية، بينما رفع المعادى واليخت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخادى عشر.

وفى مباراة ثانية، تعادل فريق بالم هيلز مع المصرى البورسعيدى بدون أهداف، ليرفع بالم هيلز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

وكان فريق الكرة النسائية بنادى مسار حقق فوزا مهما على فريق سيدات الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، بدأتها مهيرة على لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، وتعادلت النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 بعد مراوغة حارسة الزمالك، وأضافت البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وأضافت حلا عبد الصمد الهدف الرابع بعد رأسية قوية في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 39 نقطة لتنفرد لأول مرة بصدارة ترتيب دورى الكرة النسائية وتفض الشراكة مع الأهلى صاحب الوصافة بـ36 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 27 نقطة في المركز السابع.