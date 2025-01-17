شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن انضمام محمد هلال من البنك الاهلى لمدة 3 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وتألق لاعب الوسط المهاجم محمد هلال بقميص نادي ليرس البلجيكي ووادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف فريق البنك الأهلي ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر للناشئين والشباب.

صفقة انتقال محمد هلال من البنك الأهلى إلى مودرن سبورت تمت بعد أن كان اللاعب يحق له الانتقال لأى فريق فى نهاية الموسم بشكل مجانى، إلا أن مودرن سبورت قرر شراء الـ 6 أشهر المتبقية فى عقد اللاعب مع البنك.

وكشف مصدر مسئول بأن وادى دجلة سيحصل على نسبة 40% من قيمة انتقال اللاعب من البنك الأهلى إلى مودرن سبورت، وفقًا للبند المذكور فى عقد الشراء من وادى دجلة.