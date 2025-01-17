شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم طلائع الجيش بثنائية ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره طلائع الجيش بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات دور الـ16 من عمر البطولة.

وأحرز أهداف فريق سيراميكا محمود زلاكا في الدقيقة 46 وأضاف الجنوب أفريقى فخرى لاكاى الهدف الثانى في الدقيقة 62.

وينتظر سيراميكا الفائز من مواجهة تيم أف سى والجونة لمواجهته في مباريات دور الـ8 من عمر المسابقة.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. أحمد عبد الرحمن ، أحمد علاء ، محمد فتح الله "كماتشو" ، أحمد متعب.

خط الوسط .. مصطفى الخواجه ، حميد ماو ، فريد شوقى ، يسرى وحيد.

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين شيكا.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا الذي يواجه الفريق العسكري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.