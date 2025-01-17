شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يزور غزل المحلة ويعقد جلسة ودية مع مسئوليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة اليوم وكان في استقباله وليد خليل رئيس النادي وشوقي غريب المدير الفني للفريق، وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع مسئولي غزل المحلة.

تأتي الزيارة علي هامش المباراة الودية التي يخوضها منتخب مصر للشباب مع الفريق الأول لفريق غزل المحلة اليوم الجمعة بالمحلة، ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه أسامة نبيه المدير الفني للارتباطات المقبلة، وعلى رأسها بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تقام في كوت ديفوار أبريل المقبل.

وتعتبر ودية غزل المحلة الثانية لشباب الفراعنة، حيث خاض المنتخب الودية الأولى و فاز بها بهدفين دون رد أمام الفريق الأول لنادي الرجاء بمطروح، وأحرز الهدفين عمار ياسر وأحمد خالد كاباكا فى الدقيقتين 30 و72، وحرص أسامة نبيه على أداء المباراة بتشكيلين مختلفين.