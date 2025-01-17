شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يفوز على الزمالك برباعية وينفرد بصدارة ترتيب دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار فوزا مهما على فريق سيدات الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى الكرة النسائية.

افتتحت مهيرة على الأهداف لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، وتعادلت النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 بعد مراوغة حارسة الزمالك، وأضافت البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وأضافت حلا عبد الصمد الهدف الرابع بعد رأسية قوية في الدقيقة 74.

وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة بعدما احتسبت الحكم هدف لمسار بعد ركنية حولتها حلا عبد الصمد لاعبة مسار برأسها في شباك الزمالك، في الوقت الذى اعترض الجهاز الفني للزمالك بقيادة عادل حسين على احتساب الهدف، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى ولكنها من الخارج، وقام بسحب لاعباته من الملعب، قبل أن يعود مرة أخرى ويستكمل المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 39 نقطة لينفرد لأول مرة بصدارة ترتيب دورى الكرة النسائية وفض الشراكة مع الأهلى صاحب الوصافة بـ36 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 27 نقطة في المركز السابع.