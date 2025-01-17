شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ومحمد السيد يواصلان التأهيل واستشفاء للاعبى الزمالك الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري بصورة أساسية تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية وتأهيلية وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وأدى محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية، وكان"الونش" يعاني من إصابة بكدمة أسفل الفخذ والركبة، في حين اشتكى محمد السيد من آلام في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن محمد السيد خضع لأشعة على الركبة أثبتت سلامته، وفضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي لتجهيزه في الفترة الحالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.