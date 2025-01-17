شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى سموحة وزد فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مواجهة زد بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: بركات حجاج، هشام حافظ ، إسلام جابر، شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا، محمود صابر، دكوا دودو

خط الهجوم: صامويل امادي، مصطفى البدري، محمد سالم

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد، عبدالرحمن عماد، مصطفى العش، محمد إسماعيل

خط الوسط : ماتا ماجاسا، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف

خط الهجوم: مصطفى زيكو، موتوموسي، شادي حسين.