شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن الانسحاب أمام مسار في دورى الكرة النسائية ويستكمل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك، عن قرار الانسحاب من مواجهته أمام مسار المقامة حاليا بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى الكرة النسائية، وتشير نتيجتها إلى تقدم مسار 4-1.

وجاء انسحاب الزمالك بعدما احتسبت الحكم هدف لمسار بعد ركنية حولتها حلا عبد الصمد لاعبة مسار برأسها في شباك الزمالك، في الوقت الذى اعترض الجهاز الفني للزمالك بقيادة عادل حسين على احتساب الهدف، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى ولكنها من الخارج، وقام بسحب لاعباته من الملعب، قبل أن يعود مرة أخرى ويستكمل المباراة.

افتتحت مهيرة على الأهداف لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، وتعادلت النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 بعد مراوغة حارسة الزمالك، وأضافت البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وأضافت حلا عبد الصمد الهدف الرابع فى الدقيقة 74.