أشرف داري يواصل الغياب عن الأهلى أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال

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يواصل المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى دوري أبطال أفريقيا وذلك بسبب الإصابة.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح أن أشرف داري يواصل تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري وغاب عن مباراة إستاد أبيدجان الايفواري بدوري أبطال أفريقيا ثم مباراة الجونة الاخيرة بالدوري.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.