شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات وغيابات فى صفوف الزمالك قبل مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيرى، بالجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل 19 يناير، فى تمام السادسة مساء.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ملف مباراته الماضية أما حرس الحدود التي جمعت الفريقين أمس الخميس بالجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض الزمالك مواجهة إنيمبا النيجيري وسط بعض الغيابات سواء للإصابات أو الإيقافات، وهو ما يضع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى فى اختبار جديد أمام البدلاء الذين سيعتمد عليهم فى المباراة.

الزمالك نجح فى حسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بلوز في الجولة الخامسة، وتصدر مجموعته.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي.

إصابات الزمالك

تعرض محمود حمدى الونش مدافع الزمالك لكدمة فى الفخذ وكدمة أخرى أسفل الركبة والجهاز الفني والطبي فضل منحه راحة من مباراة حرس الحدود، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية قبل تدريب اليوم من أجل الاطمئنان عليه بشكل عام.

كما تعرض محمد السيد لآلام فى الرباط الداخلى وفضل خروجه من مباراة حرس الحدود حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة التى يعانى منها بشد فى العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال اليومين المقبلين من أجل الاطمئنان عليه.

وانتهى محمد حمدي الظهير الأيسر من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له وبدأ المشاركة في التدريبات لكن دون التحامات.

فيما شعر عبد الله السعيد بآلام فى العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام حرس الحدود ليقرر المدير الفنى خروجه من المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مواجهة أنيمبا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.