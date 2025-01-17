شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ عبد الله السعيد قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة حرس الحدود أمس الخميس.

وشعر عبد الله السعيد بآلام فى العضلة الأمامية مما دفع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لاستبداله، على أن يخضع اللاعب لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات قبل لقاء إنيمبا.

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بالجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل 19 يناير، في تمام السادسة مساء.

ونجح الزمالك في التأهل الى ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بلوز في الجولة الخامسة، وتصدر مجموعته.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي.