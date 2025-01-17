شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترب من إعلان الخبير الأجنبى لقيادة التحكيم.. وإيطالى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، من الاستقرار على الخبير الأجنبى للجنة الحكام، على أن يتم الإعلان خلال الاجتماع المقبل.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة حول جنسية الخبير الأجنبى الجديد لقيادة لجنة الحكام، والأقرب أن يكون إيطاليا.

يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه هانى أبو ريدة استقدام محاضرين دوليين من الفيفا أيضاً لعقد اجتماعات دورية مع الحكام، مستغلا فى ذلك علاقته الدولية كأقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الحالية وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى، وعزب حجاج، وجهاد جريشة وفهيم عمر، وستقوم اللجنة بمعاونة الخبير الأجنبي بناءً على التصور الموضوع من جانب المجلس.

وكشف مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تلقي ترشيحات لخمسة خبراء أجانب لتولي منصب رئيس لجنة الحكام، وذلك في إطار خطة تطوير التحكيم المصري لكن لم يتم الاستقرار على اسم الخبير الأجنبي بشكل رسمى حتى الآن.