شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للدارتس تصل إلى البحرين للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر للدارتس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة فى بطولة كأس العرب الثانية، التى تستضيفها البحرين خلال الفترة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجارى بمشاركة 10 دول عربية وهى مصر والبحرين وفلسطين والإمارات واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ويترأس البعثة محمود الصعيدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس ويرافق البعثة يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي الأفريقي وجودة أبو النور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والأمين العام للاتحاد العربي ذلك من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وافتتاح وختام البطولة ،وتضم البعثة اللاعبين محمد حمودة ومحمد غريب ومحمود صلاح ومحمد حسن ومن المنتظر أن يلحق بها أحمد النخيلي مدرب المنتخب.

وتشارك مصر في جميع منافسات الفرق والزوجي والفردي للرجال.

ومن جانبه قال محمود الصعيدى إن البعثة لم تواجه أى مشكلات منذ مغادرة مطار القاهرة وحتى الوصول لفندق الإقامة في المنامة، حيث تمت جميع إجراءات السفر والوصول في سهولة ويسر.

وأضاف أن مصر تشارك من أجل التتويج بالميداليات رغم المنافسة القوية التي تشهدها البطولة نظرا لتواجد منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.

وقدم محمود الصعيدي الشكر إلى الأشقاء في البحرين لحسن تنظيم البطولة والحفاوة بكل المنتخبات العربية المشاركة.