شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس فى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أورلاندو، غدا السبت، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يرغب الأهلى فى حسم الفوز بنقاطها الثلاث من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلى أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلى أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.



القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.