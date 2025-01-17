شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب اليد اليوم قبل مواجهة البحرين ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة لمنتخب مصر لرجال كرة اليد عندما يلتقى نظيره البحرينى السابعة مساء اليوم الجمعة، فى إطار ثان مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب محاضرة فيديو الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة قبل تناول وجبة الغداء فى الثانية ظهرا على أن تتحرك حافلة المنتخب من فندق الإقامة إلى صالة المباراة فى الخامسة إلا ربع عصرا.

ومن المقرر أن تُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

يسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على راقصو التانجو بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال ، ليعطى جرس إنذار إلى باقى منتخبات المجموعة السابعة .

وشهدت مباراة الأرجنتين ظهور عدد من اللاعبين بأداء مبهر أمثال الحارس محمد على و كلا من محمد سند و يحيى خالد ، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

و تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.