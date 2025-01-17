شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب للزمالك بعد الفوز على حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

جنى فريق الزمالك العديد من المكاسب بعد الفوز الذى حققه أمس الخميس على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

"اليوم السابع" يسلط الضوء في السطور التالية على هذه المكاسب:

مواصلة الانتصارات

واصل فريق الزمالك الانتصارات في مسابقة الدورى المصرى بعد الفوز على حرس الحدود بعد أن تخطى الاتحاد السكندرى في الجولة السابعة بهدفين نظيفين،في المباراة التي جمعتهما يوم 29 ديسمبر الماضي.

مطاردة الأهلى على الصدارة

واصل الزمالك ضغطه ومطاردته للأهلى على صدارة الدورى بعد وصوله إلى المركز الثانى في ترتيب جدول الدوري، برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلى بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

تجربة المثلوثي وبنتايج

اطمئن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على مستوى حمزة المثلوثي وبنتايج بعدما دفع بهم في مباراة حرس الحدود بالدورى خاصة انه يرغب في تجربة أكبر عدد من العناصر لديه نظراً لضغط المباريات الذى يخوضه الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile"،سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36، بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من ركلتى جزاء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.