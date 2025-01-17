شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن اليوم قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش،اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة دجوليبا المالى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يستعد بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت باستاد الدفاع الجوى، بالجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الاخير على ستاد الدفاع الجوي ثم يعلن يورتشيتش قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.