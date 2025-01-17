شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعداداً لمباراة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الاهلى في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة بعد الاطمئنان على حالته و انتهائه من البرنامج الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي وإخصائي التأهيل.

وخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غداً السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى وسام أبو علي أمس الخميس تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى.