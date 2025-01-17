شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه طلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي سيراميكا مع طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر، في مواجهة مرتقبة تحظى بالإثارة والندية من قبل الفريقين اللذين يطمحان في مواصلة مشوارهم بالبطولة والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

ويبحث فريق سيراميكا والذي يقدم عروضا جديدة في مسابقة الدوري ويتواجد ضمن المربع الذهبي مواصلة عروضه القوية في كأس مصر وخطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي الكأس من أجل المنافسة على حصد لقب البطولة.

فيما يتطلع فريق طلائع الجيش إلى إيقاف سلسلة عروض سيراميكا المميزة في الدوري وتحقيق مفاجأة وتخطي عقبته في موقعة دور الـ16 بالكأس، وإن كان قد يعاني من رحيل مدربه عبد الحميد بسيوني الذي استقال من منصبه.

ورفض اتحاد الكرة المصري المقترح المقدم لتعديل نظام بطولة كأس مصر بداية من الموسم المقبل، والذي كان يقضي بخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، وجاء القرار بالإبقاء على النظام القديم الذي يعتمد على مباراة واحدة فاصلة لتحديد المتأهل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المواسم.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمقترح وتأثيره على جدول المسابقات المحلية، حيث تعاني الفرق بالفعل من ضغط المباريات مع التداخل بين الدوري المصري وبطولات الأندية القارية، حيث يهدف الاتحاد، من خلال تمسكه بالنظام الحالي، لضمان إنهاء الموسم فى التوقيت المناسب، وتجنب تأجيلات قد تؤثر على الاستعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن نظام المباراة الواحدة كان محل جدل بين الأندية، إذ يراه البعض أقل عدالة مقارنة بنظام الذهاب والإياب، لكن ضيق الوقت يبقى العائق الأساسي أمام أي تغييرات كبيرة في المسابقة.