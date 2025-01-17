شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع السيب العمانى.. والأهلى مع بطل البحرين فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريقا الأهلى والزمالك اليوم الجمعة ، منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 و حتى 26 يناير الجارى ، حيث يلتقى فريق الزمالك اليوم فى ضربة البداية نظيره السيب العمانى ، بينما يواجه الأهلى نظيره دار كليب البحرينى .

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.