شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الزمالك وزياد كمال لتسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

يترقب زياد كمال لاعب إنبى المعار إلى الزمالك عقد جلسة مع مسئولي النادى الأبيض للاتفاق فيها على تقاضيه مستحقاته المالية المتأخرة بعد الاستقرار على عودته إلى ناديه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض زياد كمال عرض الزمالك الأول بشأن مستحقاته المالية والبالغة 4 مليون جنيه حيث يرغب النادي الأبيض في منحه 750 ألف جنيه وهو ما يرفض اللاعب ويتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

ووافق نادى إنبى على عودة زياد كمال في يناير خاصة أنه كان هناك بنداً في العقد يمنع عودة اللاعب دون موافقة النادى البترولى ولكن تم الاتفاق على حل هذا الأمر بشكل ودى ويتبقى فقط حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.