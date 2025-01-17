شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لتجهيز خالد النبريصى ومحمد نصر لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الطبي بنادى الإسماعيلى برئاسة الدكتور مجدى الباز، لتجهيز محمد نصر وخالد النبريصى ثنائى الفريق استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة من دورى nile، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعانى الفلسطيني خالد النبريصى من إصابة بالتهابات فى الحوض، بعدما تحامل على نفسه فى آخر مباراتين وإصراره على اللعب رغم شعوره بآلام الحوض، وهو ما أبعده عن مباراة إنبى في الكأس تجنبا لتفاقم الإصابة، على أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية، خلال الأيام المقبلة.

وفيما يخص إصابة محمد نصر، أكد دكتور مجدى، معاناة اللاعب من شد فى الخلفية، موضحا خضوع مدافع الفريق، لبرنامج تأهيلى مكثف، لتجهيزه لمباراة سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.