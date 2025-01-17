شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع أيام بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية على صعيد رابع أيام بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج .

وتشهد مباريات رابع أيام البطولة بخلاف مباراة مصر مع البحرين اليوم منافسة بين كلا من ، التشيك مع بولندا وسويسرا مع مقدونيا و البرتغال مع البرازيل وكرواتيا مع الأرجنتين وأمريكا مع النرويج وغينيا مع النمسا .

وشهدت ضربة بداية المنافسة سوء توفيق للفرق العربية " تونس وقطر والجزائر والكويت" فى انطلاق منافسات بطولة العالم 2025 ، حيث حقق منتخب إيطاليا الفوز على تونس 32 - 25 و منتخب فرنسا على قطر 37 - 19 و منتخب الدانمارك على الجزائر 47-22 و منتخب استراليا على الكويت37 - 26

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية