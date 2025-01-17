الامارات | فوز «الحبتور» و«ذئاب دبي» في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ذئاب دبي مفاجأة في افتتاح بطولة كأس دبي الفضية للبولو، أول من أمس، بفوزه على فريق الإمارات المرشح الأقوى للفوز باللقب، بعدما تغلب عليه بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ستة أهداف.

وفي اليوم الأول من البطولة أيضاً، تمكن فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور من تحقيق فوز صعب على غريمه التقليدي فريق «بنجاش»، وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف الهدف، وتستأنف غداً مباريات البطولة بلقاء ذئاب دبي مع الحبتور وفريق غنتوت مع فريق بنجاش، وتستمر منافسات كأس دبي الفضية للبولو، المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة خمسة فرق ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، حيث تتضمن البطولة 12 مباراة وتُقام بمستوى هانديكاب 20 جولاً.