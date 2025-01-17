الامارات | «سباق أريلة» للمحامل الشراعية ينطلق 25 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنظيم «سباق أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يوم 25 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأكد النادي، في بيان صحافي، أن يوم 26 يناير سيكون احتياطياً لتنظيم السباق حسب الأحوال الجوية، وذلك ضمن برنامج الفعاليات التراثية خلال الموسم الجاري بإقامة سباقات لكل فئات المحامل، بمشاركة أكثر من 90 محملاً على متن كل محمل 20 بحاراً.

ويُقام سباق الجولة الثالثة لهذه الفئة لمسافة 28 ميلاً بحرياً، وتنطلق المحامل من ميناء خليفة حتى خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، لتتويج الفائزين، إذ رصدت ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.