الامارات | 111 خيلاً تتنافس في الأمسية الثامنة لكرنفال سباقات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الأمسية الثامنة ضمن فعاليات «كرنفال سباقات دبي» على مضمار ميدان العالمي، حيث تشهد تسعة أشواط قوية بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

ويشارك في الأمسية 111 خيلاً تتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ 2.7 مليون درهم، موزّعة على الأشواط التسعة، التي خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر المشهد سباق الشوط السابع «كيب فيردي» للمهرات والأفراس المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية، الذي يمتد لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، بمشاركة خمسة خيول تتنافس على جوائز مالية قدرها 850 ألف درهم.

كما يبرز سباق الشوط السادس «كوكا بيتش ستيكس» للمهرات المهجنة الأصيلة حسب العمر والنتائج، لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، بمشاركة تسع مهرات، وجوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم.

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، حيث يتنافس 16 جواداً على مسافة 1400 متر على المضمار الرملي، للفوز بجوائز مالية تبلغ 120 ألف درهم.

وتتنوّع قيمة جوائز الأشواط بين 190 ألف درهم في الشوط الثاني، و300 ألف درهم في الشوط الثالث، و175 ألف درهم لكل من الشوطين الرابع والخامس، حيث يُخصص الأخير للخيول المهجنة الأصيلة التي لم تحقق الفوز في سباقين، لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي.

أمّا الشوط الثامن، فهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة بنظام التكافؤ، لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بمشاركة تسعة خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط التاسع، الذي يخصص للخيول المهجنة الأصيلة بنظام التكافؤ، على مسافة 1900 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم.