الامارات | النصر يطلب اللقب الـ 20 من بوابة قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النصر عن التتويج بلقبه الـ20 عندما يستضيف فريق قطر القطري، عند الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في كأس السوبر الإماراتي - القطري، وهي المباراة التي يبحث من خلالها «العميد» عن العودة إلى منصات التتويج، بعد خمسة أعوام، إذ كان قد توّج بآخر ألقابه في الـ17 من يناير 2020، عندما فاز بكأس المحترفين.

وأنهى النصر استعداده للمباراة، مساء أمس، بالتدريب الختامي، بعد أن واصل تدريباته عقب الفوز على كلباء 3-2، في المباراة التي أقيمت في الجولة 12 من بطولة الدوري، الجمعة الماضية، ويتطلع «العميد» للاستفادة من الظروف التي يمر بها فريق قطر في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، بعد خسارته في ست مباريات.

ويعتمد مجلس إدارة نادي النصر والجهاز الفني واللاعبون على التتويج بلقب البطولة اليوم، ليكون دافعاً للفريق من أجل استعادة الثقة، والعودة إلى منصات التتويج، التي كان قريباً منها الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة، إضافة إلى إعطاء الثقة للجيل الجديد من اللاعبين الصاعدين وخبرة المباريات النهائية، خصوصاً أن الفريق ينافس في بطولة أخرى، وهي دوري أبطال الخليج للأندية، ويبحث عن التتويج بها بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري، حيث يتأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر.

ويبحث النصر عن التقدم خطوة في جدول الألقاب والبطولات للأندية الإماراتية، حيث سبق وتوج من قبل بـ19 بطولة، وفوزه اليوم باللقب الـ20 يجعله يتساوى في عدد الألقاب مع نادي الشارقة بـ20 لقباً، في القائمة التي يتصدرها العين بـ35 لقباً، ثم شباب الأهلي بـ30 لقباً.

ويغيب عن صفوف النصر اليوم اللاعب الصربي سمير ميميسيفتش، الذي لم يظهر في التدريب الأخير، حيث أصيب في التدريب الختامي قبل لقاء كلباء، بينما تكتمل الصفوف بالقوة الهجومية التي يقودها الهداف التاريخي علي مبخوت، والذي يبحث عن أول ألقابه مع «العميد» برفقة قائد الفريق، المغربي عادل تاعرابت.