الامارات | صدارة ثلاثية في انطلاق «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَشارَك الأميركي ديفيد فورد، والبرتغالي ريكاردو جوفيا، والأسترالي ديفيد ميشيلوزي، صدارة الترتيب في الجولة الأولى من منافسات النسخة 36 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي انطلقت أمس وتتواصل حتى غد، بمشاركة 126 من أفضل لاعبي العالم الذين يتنافسون على الجوائز المالية البالغة تسعة ملايين دولار، والسعي لحفر أسمائهم في القائمة التاريخية للمتوجين بـ«كأس الدلة» الشهيرة.

وتشهد الجولة الثانية، اليوم، منافسة قوية لحجز مقاعد التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة، وهو ما انعكس على انطلاقة الجولة الأولى أمس، مع تحقيق الثلاثي فورد وجوفيا وميشيلوزي نتيجة سبع ضربات تحت المعدل، بمجموع 65 ضربة لكل لاعب، والصعود إلى صدارة الترتيب مبكراً بطموحات كبيرة للاعبين الباحثين عن الفوز الأول في مسيرتهم في جولة «دي بي ورلد».

وخطف ديفيد فورد الأضواء، بحكم مشاركته كلاعب هاوٍ في المنافسات، وهو الذي حصل على بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بفضل مبادرة تقوم من خلالها البطولة بدعوة متصدر ترتيب جولة «بي جي أيه» الجامعية في الولايات المتحدة.

أما ريكاردو جوفيا فيعود إلى الإمارات التي عرف فيها النجاح سابقاً، عندما توج بلقب بطولة أبوظبي للتحدي عام 2023، ضمن جولة التحدي العالمية.

من جانبه، يسعى ديفيد ميشيلوزي إلى ترك بصمته في مشاركته بهذا الحدث، ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة.

واكتفى الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في أربع مناسبات، بتسجيل ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 ضربة.

على صعيد آخر، كسب فريق «دي بي ورلد» تحدي «برو-أم» بقيادة الأسترالي مين وو لي، وهي المسابقة السنوية التي تسبق انطلاق المنافسات، ويقود فيها لاعب محترف كل فريق يضم معه ثلاثة لاعبين هواة.

ونجح «لي» في قيادة الفريق الذي ضم معه نافيد كامال وراهول ياداف وزاهد نوراني، بتحقيق 36 ضربة تحت المعدل، ليتسلموا كؤوساً تذكارية مصغرة من «كأس الدلة» من سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وجاء فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم» في المركز الثاني برصيد 31 ضربة تحت المعدل، وقاده الإنجليزي تومي فليتوود، وضم وليد العطار وماوريتزولا نوسي وجاك سكيلتون، وفي المركز الثالث فريق «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» برصيد 31 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين في الحسابات الفاصلة للمركز الثاني، بقيادة روري ماكلروي، وضم باون مونجال وريتشارد تاي وهانو كرومير.

وتتميز هذه البطولة التي تعتبر الأقدم، وأول بطولة لجولة «دي بي ورلد» تقام خارج قارة أوروبا، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد في عام 1989، بكونها واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن «السباق إلى دبي» للغولف.

ويحصل البطل على «كأس الدلة» الشهيرة، إضافة إلى جائزة مالية تبلغ 1.530 مليون دولار أميركي، وهي التي شهدت تتويج ألمع الأسماء العالمية باللقب على مدار تاريخها الطويل، ومنهم الأميركي تايغر وودز في عامي 2006 و2008، والجنوب إفريقي إيرني إلس في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و2002 و2005.