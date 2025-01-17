الامارات | تأجيل سباق السفن الشراعية 60 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل موعد إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة 2024-2025)، الذي كان مقرراً أن يُقام غداً، إلى موعد جديد يتحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

وجاء قرار التأجيل بعدما رصدت اللجنة المنظمة بالنادي كل التقارير الخاصة بحالة البحر المتوقعة يوم السباق، والواردة من المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة، حسبما أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، محمد سيف المري، في بيان صحافي.

وأخطر النادي رسمياً الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بالقرار الذي أصدره، من أجل أمن وسلامة المتسابقين المشاركين، وكذلك السفن المشاركة.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد السباق الذي يمثل المحطة الثالثة في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في الأسابيع المقبلة، قبل موعد انطلاق عرس سباقات الموسم الرياضي البحري حدث النسخة رقم 34 من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، الذي سيُقام في شهر مايو المقبل.