شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري، بالجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ملف مباراته الماضية أما حرس الحدود التي جمعت الفريقين أمس الخميس بالجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأنيمبا بالكونفيدرالية

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع أنيمبا النيجيري بالجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل 19 يناير، في تمام السادسة مساء.

ونجح الزمالك في التأهل الى ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بلوز في الجولة الخامسة، وتصدر مجموعته.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي

