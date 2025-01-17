شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عروض إعارة رفاعى في يناير والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك تلقى عروض لضم أحمد رفاعى لاعب الفريق، خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة ، لكسب مزيد من الخبرات.

وكشف مصدر بالزمالك أن النادى لم يتلق أي عروض لرحيل أحمد رفاعى لاعب الفريق، خلال يناير الجارى حتى الان، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع النادى لمدة 5 مواسم .

وأضاف المصدر أن النادى وكذلك اللاعب لم يصلهما أي عروض للرحيل، ولكن حال وصول أي عرض لن يتم الموافقة عليه، إلا على سبيل الإعارة وبعد معرفة رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة جروس.

وأشار المصدر أن رفاعى وقع على عقود للاستمرار بالزمالك لمدة 5 مواسم، ولكن يبقى توثيق العقد في ظل إيقاف القيد للنادى، وبالتالي رفاعى مستمر مع الأبيض، و حال وصول عرض رسمى لرحيل رفاعى سيتم عرض الأمر على جروس لمعرفة مصير اللاعب مع الفريق وحال موافقة المدير الفنى سيكون على سبيل الاعارة فقط وليس البيع خاصة وأن اللاعب مستمر مع النادى 5 مواسم قادمة.

وتردد في الساعات الأخيرة تلقى رفاعى الزمالك عروضا للرحيل عن الفريق في يناير إلا أن الزمالك أكد أنه لن يتم الاستغناء عن اللاعب أو رحيله كبيع نهائي لأى ناد، بل على سبيل الإعارة حال تلقى عروض