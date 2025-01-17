شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو في موقعة حسم صدارة مجموعته بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يُقام اليوم الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي من أجل مناقشة ترتيبات اللقاء وموعد وصول الفريقين إلى ملعب إستاد القاهرة والزي الخاص بكل فريق وتعليمات طاقم تحكيم اللقاء وغيرها من الأمور الخاصة بمواجهة الغد المُرتقبة.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.