شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نضع صرف مستحقات اللاعبين فى صدارة الأولويات.. والتحكيم "كارثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، هجوما على منظومة التحكيم، قائلا: "مستوى التحكيم مثير للشفقة والأخطاء التي يرتكبها الحكام بدائية للغاية، ومستوى الحكام كارثى، وما زلنا فى انتظار قدوم رئيس لجنة حكام أجنبى".

وأوضح أحمد سالم، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى، قائلا: "الأولوية لدى مجلس إدارة نادى الزمالك حاليا صرف مستحقات اللاعبين، وهذا الأمر سوف يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم الحديث عن دعم الفريق بصفقات جديدة والتي سوف يتم استشارة السويسرى جروس المدير الفني قبل التفاوض على ضم أى لاعب أو رحيل أى لاعب عن الفريق".

وأضاف المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أنه لم يعِب مجلس إدارة نادى الزمالك الحصول على قرض لتيسير أمور النادى وهذا الأمر طبيعى يحدث بجميع الأندية.

وعلق أحمد سالم على أنهاء مسئولي نادى الزمالك إعارة الثنائى البولندى ميشالاك وزياد كمال قائلا: "لم يتم حسم مصيرهما حتى الآن وسوف يتم الإعلان عن بعض الأمور فور الانتهاء منها فورا".

واختتم أحمد سالم حديثه قائلا: "الزمالك ليس طرفا فى خسارة فريق الفتح السعودى أمام نظيره الهلال بنتيجة 9-0 ضمن مباريات الدورى السعودى تحت قيادة البرتغالى جوميز المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، حيث الأندية الجماهيرية هي من تصنع أسماء المدربين وليس العكس".