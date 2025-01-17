شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الأول من ربع نهائي كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة في العام الجديد، والتي تقام في الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كل من، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، فريدة محمد، أمينة عرفي، روان العربي وندى عباس، تأهلوا إلى الدور ربع النهائي ببطولة كليفلاند، وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من المنافسات كالتالي:

ـ يوسف إبراهيم والانجليزي محمد الشوربجي

ـ طارق مؤمن وجونا براينت

ـ فريدة محمد وأمينة عرفي

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.