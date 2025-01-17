شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى بطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام أنيمبا النيجيري، بآخر جولات من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويتطلع الأبيض لتحقيق الفوز على بطل نيجيريا مُتسلحاً بنتائجه الجيدة التي حققها خلال الفترة الماضية وأخرها الفوز على حرس الحدود 3-2 في الدوري أمس، الخميس.

تقام مباراة الزمالك أمام أنيمبا النيجيري فى السادسة من مساء الأحد المقبل، فى إطار الجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام باستاد القاهرة.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 11 نقطة بعد الفوز على بلاك بولز فى الجولة السابقة، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الزمالك: 11 نقطة.

2- المصرى البورسعيدى: 6 نقاط.

3- إنيمبا: 5 نقاط.

4- بلاك بولز: 4 نقاط.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، وتعادل سلبياً مع المصري بالجولة الأخيرة، وأخيرا الفوز على بلاك بولز بثلاثية.