شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل بعد أزمة الـVAR فى هدف أرسنال: لا بد من تدخل IFAB لحسم هذا الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى والمحلل الفنى بتليفزيون الخليج 365، أن بروتوكول الـVAR يثير الجدل لأنه أحيانا يفتقد للحسم فى القرارات المصيرية المؤثرة.

وأضاف عقل، فى فقرة تحليل الدورى الإنجليزى بتليفزيون الخليج 365، أن هذا الجدل ظهر بشكل كبير فى هدف أرسنال الأول فى مرمى توتنهام الذى أحرزه سولانكى مهاجم توتنهام عن طريق الخطأ فى مرماه فى الدقيقة 40 من عمر لقائهما جاء من خطأ واضح، بعدما اصطدمت الكرة المرتدة من قدم بيدرو بورو مدافع تونتهام بقدم لاعب أرسنال لياندرو تروسارد، وعبرت خط المرمى بأكملها، إلا أن سيمون هوبر حكم اللقاء احتسبها ركنية فى حين أنها ركلة مرمى طبقا للقانون.

وتابع عقل أن هذه الحالة لا يتدخل فيها "حكم الـVAR بيتر يانكس" طبقا للبروتوكول، حيث إنها ليست من الحالات التى يتدخل فيها الـVAR رغم أنه يقوم بالتشيك الصامت على الهدف ويبلغ الحكم بصحة الهدف عبر الكومينيكشن سيستم طبقا للبروتوكول، وإذا كان هناك خطأ فى مرحلة بناء الهجمة قبل إحراز الهدف على الفريق المهاجم يتدخل الـVAR طبقا للبروتوكول، لكنه لا يتدخل فى خطأ من رمية التماس أو ركلة ركنية أو لو كان هناك خطأ فى تنفيذ ركلة حرة من خارج الـ18.

وأشار عقل إلى أنه يجب أن يكون هناك قرار من IFAB لتعديل هذا البند، بحيث أن أى مخالفة تحدث من الفريق المهاجم واستفاد منها قبل إحراز هدف يتدخل الـVAR فورا، وأن هذا ضمن بروتوكول الـVAR فى الفترة المقبلة، وأعتقد هذا سيكون لصالح التحكيم ولصالح اللعبة، موضحا أنه من الممكن بشكل كبير أن يتم إعادة النظر فى هذه الجزئية فى الفترة المقبلة .