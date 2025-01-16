شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ويوسف أسامة نبيه وأوفا .. 3 مهاجمين يبحثون عن المشاركة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب بعض مهاجمى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" من العودة الى اللعب بصفة أساسية بعض الغياب عن المشاركة منذ فترة كبيرة بسبب الإصابات التي لحقت بهم والبعض الاخر بسبب عدم اعتماد الأجهزة الفنية عليهم.

ويأتي في مقدمة تلك المهاجمين ..

مروان محسن

شارك مروان محسن مهاجم فريق الجونة للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع الفريق الساحلى مباراة أمس ، الأربعاء، أمام الاهلى والتي فاز فيها الأخير بثنائية حيث تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي لحقت به بالرباط الصليبى وغاب على أثرها لمدة شهور عديدة.

يوسف أسامة نبية

يرغب يوسف أسامة نبيه مهاجم بيراميدز والمعار الى الاتحاد السكندرى من المشاركة مع فريق سيد البلد وأستغلال فترة الإعارة للعودة الى التألق وتسجيل الأهداف بعد عدم اعتماد الجهاز الفني لفريق السماوى الفترة الماضية ما كان سبباً في رحيله لزعيم الثغر.

أحمد أمين "أوفا"

يستعد أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى من العودة مرة أخرى للمشاركة بصفة أساسية بعد الغياب الفترات الماضية بسبب الإصابات التي لحقت به وذلك للتألق والعودة الى تصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى ولفت انتباه جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرة أخرى.