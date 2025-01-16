شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه تهدد قطع إعارة زياد كمال مع الزمالك رغم موافقة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن زياد كمال لاعب إنبى المعار إلى الزمالك يحق له الحصول على 4 ملايين جنيه،بعد إبلاغ مسئولي الأبيض نظرائهم في النادى البترولى بقطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرض مسئولو نادى الزمالك على زياد كمال الحصول على مبلغ 750 ألف جنيه وبعدها تم رفع الرقم إلى مليون جنيه من أجل التنازل عن باقى مستحقاته،والعودة إلى النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورفض زياد كمال عرض الزمالك وطلب الحصول على مستحقاته المالية كاملة قبل العودة إلى الزمالك،في الوقت الذى يوافق نادى إنبى على عودة اللاعب بشرط تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وافق مسئولو نادى إنبى على قطع إعارة زياد كمال المعار إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،بعدما تم إبلاغهم من قبل النادى الأبيض بانتهاء مشوار اللاعب مع الفريق وعدم حاجة السويسري كريستيان جروس لخدماته.

وكشف مصدر بنادى إنبي أن مسئولي الزمالك توصلوا مع نظرائهم فى النادى البترولي إلى حلول ودية بشأن قطع إعارة زياد كمال خلال ميركاتو يناير،خاصة أنه كان هناك بنداً في عقد اللاعب يمنع عودته لإنبى دون موافقتهم.

الزمالك كان قد استعار زياد كمال من إنبى فى يناير الماضى لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه حسب الاتفاق، حصل منها إنبي على 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الماضي.