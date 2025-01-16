شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تهزم الجزائر وفرنسا تفوز على الكويت في كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس، 4 مباريات في المجموعات الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، التي تستضيف فعالياتها ثلاث دول بنظام مشترك، هي: كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل 4 مباريات ضمن المرحلة الأولى من عمر المسابقة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى :

إيطاليا 32 – 23 الجزائر

فرنسا 43 – 19 الكويت

سلوفينيا 41 – 19 كوبا

أسبانيا 31 – 22 تشيلى

وتنقل غداً قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب البحرين في السابعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لـ بطولة العالم ، ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول علي حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد لأول مرة على قنوات مصرية.

وكان منتخب مصر لكرة اليد احتل صدارة مجموعته بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 39 – 25 في إطار ضربة بداية الفراعنة ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين. في الوقت نفسه استطاع كرواتيا الفوز على البحرين 36 – 22 ليأتى في وصافة المجموعة.