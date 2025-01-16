شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات دورة مسار للمدربين بمشاركة الحلوانى وعاشور وعبد الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت فعاليات دورة المسار السريع التدريبية الأولى، لليوم الثالث على التوالي والتى تنظمها إدارة المدربين في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد على، لتاهيل الكوادر التدريبية الشابة فى إطار حرص الاتحاد المصرى على تأهيل المدربين المصريين علميًا وفنيًا، للاستفادة من قدراتهم مستقبلاً فى مجال تدريب الأندية والمنتخبات.

وافتتح هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الدورة التدريبية أول أمس الثلاثاء، ويشارك فى الدورة 31 مدربًا ومدربة معظمهم من خريجى مدرسة المنتخبات الوطنية كلاعبين دوليين سابقين فى المراحل السنية المختلفة، وتستمر الدورة لمدة تزيد على 280 ساعة دراسية، تم توزيعها على مدار ستة أشهر بواقع أسبوع شهريًا ما بين الملاعب وقاعات الدراسة، ويحاضر فيها نخبة من المدربين والأكاديميين الممتازين.

ويشارك فى الدورة مجموعة من المدربين الشباب وأبرزهم عمرو الحلوانى، محمد ناجي جدو، حسام عاشور، أحمد رؤوف، أحمد صديق، أحمد عيد عبد الملك، أحمد فوزى، أمير عبد الحميد، أيمن عبدالعزيز، أحمد بكرى، أحمد حسن مكى، أحمد عبدالفتاح، أحمد رمضان جاد، أمير عزمى مجاهد، آية عبدالهادي، حازم إمام الصغير، حسام حسن عبدالله، حسن الشامي، رامى عادل، شريف أشرف، شهاب الدين أحمد، صلاح عاشور، صلاح أمين، عاصم صلاح، عبدالسلام نجاح، محمد عبدالمنصف، محمود فتح الله، محمود توبة، محمود محمود، مصطفى شبيطة، مؤمن زكريا عباس.

ومن جانبه أبدى عمرو الحلوانى سعادته بالمشاركة في الدورة التدريبية حيث تعد خطوة مهمة لكل المدربين الشباب لصقل مهاراتهم مشيدًا في الوقت نفسه بدعم اتحاد الكرة وخاصة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد الذى افتتح الدورة وعقد جلسات مع المدربين المشاركين لتحفيزهم.

وأوضح الحلوانى أن الدورة التدريبية يشارك فيها مجموعة من الكوادر التدريبية المميزة، حيث يعمل الجميع على تبادل الخبرات والمهارات ليكونوا جاهزين للعمل على أعلى المستويات، مع وجود قامات كبيرة مثل علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين.