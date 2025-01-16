شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: "أخى وأختى كانا دائما سندا ليا ويحمونى فى مشاكل شغب البيت" والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، أن شقيقيه دائما ما كانا سندا له خلال رحلته في كرة القدم منذ طفولته، ويحمياه من المشاكل التي كان يرتكبها في طفولته بالمنزل، ومزح قائلا: "أخويا وأختي كانوا دائما سند ليا ودائما بيحموني لما أعمل أي شغب في البيت".

وأوضح عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي، أن شقيقه دائما ما كان يحاول يتكلم مع والديهما لإعطائه فرصة لعب كرة القدم ودعمه في التحول لشيء كبير في احتراف كرم القدم"، مضيفا: "كنت عايز أبقى حاجة كبيرة وكان أخويا بيطالبهم إنى أجرب وكان يلبسني الجزمة وأنا رايح التمرين، وأختى تطمئن عليا".

وتابع: "أهلي مهما شكرتهم مش هعرف أوفيهم حقهم، ولكن هما داعم كبير ووقفوا جنبي في كل المواقف في المدرسة والتمرين، ومن وأنا صغير كنت بخطط أي سفرية فيها كرة هسافر".

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، وفى انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.