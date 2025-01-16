شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتانو مصر" يستضيف مصطفى رياض ويمنحه درع البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

حرص برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على استضافة مصطفى رياض نجم الترسانة السابق، وذلك على هامش تشكيل فريق يحمل اسمه تحت القيادة الفنية لشريف عبد الفضيل.

وقال مصطفى رياض للاعبي البرنامج: سعيد جداً بالوقوف بينكم أيامنا لم يكن هناك مثل هذه الأمور واللي عايز يبقى كويس اسمع الملام ونفذ وخليك مع المدرب ولا يهم من يسجل الهدف ولكن الأهم أن يفوز الفريق، وحافظوا على اسمي حتى بعد ما أموت.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.