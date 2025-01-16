شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يكرم نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة العالم مع منتخب السيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقام نادي سبورتنج حفلاً لتكريم أبطاله في لعبة الاسكواش بمختلف المراحل السنية، وفي مقدمتهم البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، والمتوجة مع المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش ببطولة العالم التي أقيمت في ديسمبر الماضي بهونج كونج.

وكان المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش توج ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية التي أقيمت بهونج كونج.

وفازت في الشوط الأول روان العربى على مارينا ستيفانونى بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 12-10, 6-11, 11-9.

كما فازت نور الشربيني في الشوط الثاني على أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11، 11-6، 11-7، 11-7. ولم يتم خوض الشوط الثالث باعتبار نتيجته بمثابة تحصيل حاصل.



سبورتنج يُكرم نور الشربيني (2)



سبورتنج يُكرم نور الشربيني (3)



سبورتنج يُكرم نور الشربيني (4)