شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: حققت أرقاما مع فرانكفورت وكنت على قدر المسئولية فى مركزى والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، إنه بعد فترة أداها داخل نادي آينتراخت فرانكفورت قاربت سنة ونص بنى قدرات وحقق أرقاما، موضحا أن معظم لعب الفريق يعتمد على منطقة منتصف الملعب ولكن هدف الفريق الوصول إلى الإمام وتحقيق الأهداف.

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي، أنه آخر نقطة في الفريق وأظهر أنه على قدر المسئولية في هذا المركز، قائلا: "أنا آخر نقطة في الفرقة وأنا اشتغلت عليه ووصلت له وبينت لفرقتي إنى على قدر المسئولية وأنا كنت رايح ألعب ناحية الشمال، وكان في لاعب قبل الفترة الانتقالية ما تنتهى مشى من النادى".

وتابع: "النادي بقى أمام أمر واقع ولعبوني في مكانه والولد ده كان عامل موسم حلو والضغط كله كان عليا، ومكنش في فرصة أخذ وقتي واتأقلم، ولعبت رقم 9 وأنا كنت بلعب في هذا المركز لكن في النادي اللي قبله كنت بلعب جنب شمال، واللي حصل بعد فترة الفرقة كسبت الثقة فيا".