شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستغل ودية الضبعة لتقييم البدلاء وتحديد الراحلين في يناير والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الاتحاد السكندري على شباب الضبعة بسباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن التحضير لخوض منافسات الدوري بدءا من مباراة سيراميكا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وفضل طلعت يوسف مواجهة شباب الضبعة وديا، من أجل تقييم اللاعبين البدلاء في صفوف زعيم الثغر و تحديد اللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق ورغبة الجهاز الفني في ضم صفقات جديدة لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ولم يحدد طلعت يوسف الأسماء التي سترحل عن صفوف زعيم الثغر حتى حيث يعكف على تقييم كل اللاعبين من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم التضحية بهم وضم صفقات جديدة، على أن يتم استبدال الصفقات الجديدة باللاعبين الذين سيتم الموافقة على رحيلهم، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتعرض الاتحاد للهزيمة من زد بهدف نظيف في الجولة الماضية، وفي أولى المباريات التي يقودها طلعت يوسف في قيادة زعيم الثغر.