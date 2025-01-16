شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يواصل الغياب عن الأهلي في مباراة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الغياب عن قائمة فريقه في مباراته أمام أورلاندو الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني طاهر من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية منذ المشاركة في مباراة باتشوكا المكسيكي وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ويحتاج بعض الوقت قبل العودة لتدعيم قائمة الأهلي في المباريات القادمة.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الخميس، الاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري ، وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.