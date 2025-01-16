شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: لعبى مع ميدو فى وادى دجلة كان من الفترات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، أنه بعد تصعيده الفريق الأول لوادي دجلة لعب مباراتين مع باتريس كارتيرون ثم في الموسم التالي لعب مع الكابتن ميدو، قائلا: "لعبت مع ميدو ودي كانت فترة من الفترات المهمة بالنسبة لي وده اللي وصلني أكون لهنا".

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره مع الاعلامية اسعاد يونس، المذاع على قناة دي ام سي، أنه بعد لعبه في الفريق الأول لوادي دحلة وصل لمنتخب الناشئين ثم تطورت المراحل تباعا حتى وصل للاحتراف في الدوري الالماني، مؤكدا أنه منذ طفولته المبكرة وهو يعشق كرة القدم وكان واضح لأسرته أن الكرة بالنسبة له حاجة كبيرة في حياته.

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.

